Prato all’ultimo sforzo Caccia alla promozione

Si gioca tutto in 48 ore l’Hockey Prato. Questo pomeriggio inizia infatti la final four di serie B che mette in palio la promozione in A2. I match si giocheranno a Castiglione della Pescaia e assieme allo Startit ci saranno in corsa per il titolo lo stesso Hockey Castiglione, il Pumas Ancora Viareggio e il Roller Matera. La truppa di coach Bernardini debutterà alle 18 nella manifestazione sfidando i viareggini del Pumas. I lanieri partono favoriti, dato che hanno vinto il girone toscano in modo netto, lasciandosi alle spalle Castiglione e lo stesso Viareggio. Servirà però una prestazione di livello, senza cali di tensione, così da proiettarsi con slancio alla domenica, quando ci saranno le altre due sfide. Alle 13 l’Hockey Prato sarà ospite dell’Hockey Castiglione, in quella che è la partita fra le due principali protagoniste del girone toscano. Alle 16, infine, la gara contro il Roller Matera, la formazione che ha vinto il girone del centro-sud Italia. Le due compagini quest’anno non si sono ancora mai affrontate, ma Prato ha dato la sensazione di potersela giocare davvero con tutte le avversarie quest’anno, mentre Matera ha vinto il proprio girone ma senza entusiasmare.