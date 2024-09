Pallanuoto, Stefano Tempesti in acqua con la "Rappresentativa Italia" per il G7

Prato, 25 settembre 2025 - Stefano Tempesti, almeno per un giorno, è tornato in Nazionale. E anche se non era il “vero” Settebello nel quale è stato convocato ininterrottamente dal 1999 al 2017 (conquistando il Mondiale nel 2011 e due medaglie olimpiche, fra le altre cose, ndr) il colpo d'occhio è comunque stato notevole e vedere il portiere pratese difendere la porta azzurra ha senz'altro riportato alla mente degli spettatori più esperti ricordi gloriosi. E' successo pochi giorni fa a Siracusa, nell'ambito degli eventi collaterali del G7 Agricoltura e Pesca - “Divinazione Expo 24” attualmente in corso in Sicilia. Nel Porto Piccolo della città siciliana si è svolta una partita fra “Rappresentativa Italia” e “Rappresentativa All Stars”, con quest'ultima che comprendeva alcuni dei migliori giocatori stranieri della Serie A1. La rappresentativa italiana era guidata non dal commissario tecnico Alessandro Campagna, bensì dall'allenatore dell'Ortigia padrona di casa Stefano Piccardo. Ma a rappresentare l'Italia (formata perlopiù da tesserati di Ortigia, Recco Waterpolo e Pallanuoto Trieste) c'erano comunque diversi pallanotisti della “vera” Nazionale, reduci dalle Olimpiadi di Parigi. E in porta, chi poteva esserci se non il quarantacinquenne di Prato che proprio di recente ha iniziato ufficialmente l'ennesima stagione da giocatore professionista? Una partita-esibizione di quattro tempi da sei minuti ciascuno chiusasi sul 12 a 12, nel corso della quale non sono mancati agonismo e spettacolo. In tribuna, fra i quasi quattrocento presenti, c'erano tra gli altri il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli. Adesso che l'incontro è andato in archivio, Tempesti può concentrarsi sulla stagione: l'Ortigia conta ancora su di lui in vista di un campionato di Serie A1 (e non solo) che si preannuncia interessante.

G.F.