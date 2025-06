Pallanuoto Serie A1, a Giuditta Galardi il "derby pratese" con Sara Cordovani

Prato, 2 giugno 2025 - Giuditta Galardi è andata a segno quattro volte, nelle due gare valide per la “finalina” dei playoff-Scudetto. E anche grazie al rendimento della trentenne di Prato, il Rapallo ha chiuso il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto al terzo posto. Un torneo (anche ricordando il successo di Chiara Tabani con l'Ekipe Orizzonte) a marcata connotazione pratese: nelle due sfide valide per la finale terzo-quarto posto, Galardi e compagne hanno sfidato la Pallanuoto Trieste della ventiquattrenne Sara Cordovani (con quest'ultima autore di una rete in “gara 2”). Un “derby laniero” individuale che alla fine ha sorriso alla più esperta delle due: dopo il 13-8 della prima sfida, il sodalizio ligure si è imposto anche nella seconda per 11-9 e Giuditta ha segnato due reti in entrambi gli incontri. Il commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, ha per il momento deciso di varare la “linea verde”, chiamando in azzurro un manipolo di giovanissime per farle crescere e prepararle alle prossime Olimpiadi. Galardi (per il momento) non è con tutta probabilità stata richiamata proprio per questo motivo al pari dell'altra pratese Tabani, “senatrice” del Setterosa. Ma continuando a mantenere questi standard di rendimento, sarà difficile continuare a tenerle fuori dalle prossime convocazioni.

G.F.