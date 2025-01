World Cup di pallanuoto, esordio vincente per la pratese Cordovani

Prato, 15 gennaio 2025 - Il “nuovo” Setterosa assemblato dal commissario tecnico Carlo Silipo (rinunciando a diverse giocatrici protagoniste degli ultimi anni) ha debuttato nelle scorse ore nella World Cup in corso ad Alessandropoli, in Grecia. E nella “Giovane Italia” che ha inaugurato la manifestazione vincendo per 16-9 contro Israele c'era anche Sara Cordovani, che sembra ormai pronta a prendersi quel posto da titolare che gli addetti ai lavori le pronosticano da anni.

La pallanotista pratese classe 2001, cresciuta nella Prato Waterpolo, è ormai un punto di riferimento della Pallanuoto Trieste, nella quale milita da ormai due stagioni dopo essersi fatta le ossa nella Rari Nantes Florentia. Il commissario tecnico l'aveva in realtà convocata anche per la prima parte della preparazione in vista delle scorse Olimpiadi di Parigi, ma aveva poi deciso di dare ulteriore fiducia alle ragazze che in precedenza avevano staccato il pass-olimpico e Sara alla fine ha seguito le partite delle compagne da casa.

Ma con il nuovo ciclo avviato nelle scorse settimane, può ritagliarsi sempre più spazio e anche nel match inaugurale della Coppa del Mondo ha dato il suo contributo nel regolare le rivali israeliane. In vista di Los Angeles 2028, Silipo apporterà giocoforza una serie di novità. E Cordovani, che allora avrà 27 anni, potrebbe essere una di queste: toccherà a lei confermarsi su questi livelli, iniziando dalle prossime partite dalla World Cup.

G.F.