Torneo Jacopo Menchi, il futuro in campo

"Un torneo al quale come società teniamo particolarmente: nel corso degli anni, ha visto passare e crescere giovanissimi poi divenuti calciatori professionisti. Ma siamo sicuri che in ogni caso sarà una festa, nel ricordo di Jacopo". Renato Galli, dirigente de La Pietà 2004, ha così presentato l’edizione 2025 del "Torneo Jacopo Menchi" organizzato come sempre dal club, che inizierà proprio oggi. La manifestazione di calcio giovanile U14, ormai diventata una "classica", ha visto passare dal Faggi durante le precedenti edizioni giocatori poi diventati professionisti come Bernardeschi, Pafundi e Bellanova, tanto per ricordarne qualcuno. E quest’anno vedrà sfidarsi dodici squadre provenienti da tutta Italia. La competizione prenderà il via alle 10:30 odierne con Empoli – Oltrera, per poi proseguire in rapida successione con Pisa – Fiorentina (alle 11:30) Spezia – Carrarese alle 13:30) Monza – Torino (14:30) Samp – Pietà (15:30) Juve – Pontedera (16:30) Fiorentina – Spezia (18) Monza – Oltrera (19) e Pontedera – Pietà (alle 20). Le partite della fase a gironi riprenderanno quindi domani, ricominciando da Sampdoria – Pontedera alle 10:30, Torino – Oltrera (11:30) Monza – Empoli (12:30) Pisa – Spezia (13:30) Carrarese – Fiorentina (14:30) Sampdoria – Juventus (15:30) Empoli – Torino (17) Carrarese – Pisa (19) e Pietà 2004 – Juventus (alle 20). Sulla base dei riscontri, verrà stilata la seconda fase che inizierà e si chiuderà dopodomani: alle 10 si sfideranno la vincente del girone A e la prima del girone C, mentre alle 11 giocheranno la vincitrice del girone B e la miglio seconda. Due tempi da venti minuti ciascuno, che andranno a delineare le due gare più importanti (mentre nel frattempo si giocheranno le "finaline" per delineare la classifica definitiva: alle 16 inizierà la finale per il terzo e quarto posto, lasciando poi spazio alla finalissima con calcio d’inizio alle 17.