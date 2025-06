Pallanuoto, la pratese Cordovani in Nazionale a Bologna

Prato, 7 giugno 2025 - Sara Cordovani è ormai una presenza fissa del “nuovo” Setterosa. La pallanotista pratese ha fatto parte della spedizione azzurra a Chengdu (in Cina) in occasione delle Super Final di World Cup, chiusasi con il sesto posto. E sta pian piano ritagliandosi quel ruolo da titolare che nel precedente ciclo non era riuscita a conquistare (pur riuscendo ad esordire e a ben figurare quando chiamata in causa). E la riprova arriva dai giorni scorsi: c'è anche la giovane cresciuta nella Prato Waterpolo nella lista delle convocazioni per il collegiale di Bologna diramata dal commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Carlo Silipo. Sara e le compagne d'azzurro stanno allenandosi nella città felsinea e vi rimarranno sino al 10 giugno prossimo, quando arriverà il “rompete le righe”. Dopo i buoni inizi con la Rari Nantes Florentia, Cordovani (classe 2001) è diventata una delle atlete di punta della Pallanuoto Trieste con la quale ha sfiorato poche settimane fa la vittoria dell'Euro Cup. E su queste basi, ha tutte le carte in regola per sognare un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, seguendo le orme di Chiara Tabani e Giuditta Galardi.

G.F.