Pallanuoto, il pratese Lorenzo Bruni torna in Nazionale

Prato, 19 gennaio 2025 - Alle scorse Olimpiadi di Parigi si era confermato fra i migliori del Settebello, ingranaggio fondamentale di un meccanismo che funzionava a meraviglia prima che si inceppasse contro l'Ungheria. Anche a causa di alcune decisioni arbitrali contestate dai giocatori stessi, con una protesta plateale nella successiva gara (portando la World Aquatics a squalificare l'Italia per sei mesi). Ma Lorenzo Bruni è adesso pronto a tornare in azzurro: se il commissario tecnico Alessandro Campagna non lo aveva incluso nell'elenco delle prime convocazioni del nuovo quadriennio olimpico nelle scorse settimane, preferendo dare più spazio ai potenziali nuovi innesti ed agli esperimenti, per il prossimo ritiro della Nazionale che si terrà ad Ostia ed inizierà il prossimo 26 gennaio (per chiudersi il 29 gennaio successivo) ha deciso di affidarsi all'”usato sicuro”. E ha richiamato anche il trentenne pratese, uno dei simboli dello scorso ciclo e che ha ancora l'età per reggere qualche altra stagione ad altissimi livelli. Il “Panda”, punta di diamante della Rari Nantes Savona, sogna peraltro a livello di club quello che per lui sarebbe il terzo Scudetto, dopo i due conquistati ai tempi di Recco. Ma chissà che non possa essere convocato anche per il prossimo appuntamento olimpico: quando prenderanno il via i Giochi di Los Angeles 2028 avrà 34 anni, meno dinamismo rispetto ad oggi ma ancor più esperienza internazionale. E potrebbe quindi tornare utile.

G.F.