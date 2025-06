Pallanuoto, il pratese Bruni brilla nella vittoria dell'Italia sull'Ungheria

Prato, 12 giugno 2025 - Una doppietta, che con il senno di poi si è rivelata decisiva per il 13-12 con cui il Settebello ha battuto l'Ungheria a Napoli. Lorenzo Bruni continua insomma a dare il proprio apporto anche in questo nuovo ciclo: il commissario tecnico Alessandro Campagna ha confermato il giocatore di Prato fra i convocati anche in questo nuovo inizio e la risposta che ha ricevuto è stata positiva anche a livello mentale. Lorenzo faceva infatti parte del gruppo azzurro reduce da Parigi 2024, che aveva salutato le Olimpiadi proprio a causa di una serie di decisioni arbitrali dubbie contro l'Ungheria. Ne consegue quindi che, pur trattandosi di un test match, quella contro i magiari andata in scena nel capoluogo campano non era una gara come tutte le altre. Anche se capitan Di Fulvio aveva comunque rassicurato, facendo presente come non vi fosse alcun problema con i rivali ungheresi. Ed è effettivamente emersa una gara combattuta ma corretta, nella quale Bruni è riuscito a mettersi in mostra segnando due volte. Una prestazione incoraggiante anche in vista dei Mondiali: l'Italia si allenerà con la Grecia sino a domenica prossima a Salonicco, con un amichevole (fissata per domani a Larissa). Dal 20 al 22 giugno a Trapani disputerà il quadrangolare “Trinacria Cup” di nuovo con Ungheria (20 giugno alle 18:30) Grecia (21 giugno alle 18:30) e Spagna (22 giugno alle 16:30). Seguirà il “common training” a Roma con la Croazia fino al 27 giugno, con tanto di match amichevole (che verrà ripetuto il 28 giugno a Sebenico). E dopo un paio di giorni di pausa, gli azzurri partiranno per Singapore il prossimo 4 luglio: il trentunenne di Prato farà parte anche della “spedizione mondiale” e non è difficile immaginare quale possa essere il suo obiettivo.

G.F.