Oro per Castiglionesi e Ricciarini

Medaglie e piazzamenti decisamente incoraggianti, arrivati in manifestazioni di carattere interregionale. Momento certamente positivo per l’Etruria: dopo i successi ottenuti il mese scorso dalle ragazze del trampolino elastico, anche le compagne di squadra della ritmica stanno continuando a farsi valere. Iniziando da Rebecca Castiglionesi ed Olivia Ricciarini, piazzatesi sul gradino più alto del podio nella propria categoria al termine della prima prova del campionato regionale di squadra "silver". In precedenza, la formazione "LD" aveva ottenuto un argento nell’ambito della seconda tappa della Serie D. Buona anche la performance delle compagne più esperte, impegnate in contemporanea nel campionato nazionale "allieve" svoltosi a Sarnano (in provincia di Macerata). In una sfida che ha visto al via le migliori giovani agoniste di tutta Italia, la squadra formata da Emma Gori, Vittoria Iacopini, Gaia Pacini, Claudia Gori e Matilde De Lisa ha chiuso in decima posizione. Menzione d’onore per Morgana Castiglionesi, Anna Luchetti ed Asia Banci.

g. f.