Oro mondiale per Luchini "Successo che mi carica"

Prima due bronzi, poi un argento. E nell’ottica di un climax ascendente, nel terzo appuntamento stagionale è finalmente salito sul gradino più alto del podio, per la prima volta in questo 2023. Jacopo Luchini è insomma tornato a vincere nella tappa di Coppa del Mondo di snowboard andata in scena a San Pellegrino. Non che le precedenti uscite fossero andate poi così male, a ben vedere: pur non essendo al 100% della condizione fisica a causa di un infortunio patito negli scorsi mesi, a Cortina d’Ampezzo era giunto terzo e nel successivo appuntamento in Germania aveva sfiorato il successo piazzandosi secondo. Il suo palmarès non poteva però portarlo ad accontentarsi di piazzamenti d’onore, per quanto più che dignitosi. Ed è per questo che la competizione svoltasi in Val di Fassa (in Trentino) rappresenta idealmente un nuovo inizio, per il trentaduenne di Montemurlo. Ha dato il meglio nella specialità "dual banked slalom": dopo aver timbrato il miglior crono delle qualificazioni ed essersi sbarazzato agevolmente del coreano Chungmin Lee ai quarti, in semifinale ha dovuto affrontare il compagno di squadra Riccardo Cardani. E dopo averlo battuto, ha fatto lo stesso in finale con il francese Maxime Monteriggioni, il rivale di sempre: un confronto serrato ed equilibrato, che gli ha garantito la conquista della medaglia del metallo più pregiato.

"Ero fortemente deluso dalla snowboard cross dell’altro giorno, volevo assolutamente riscattarmi e sono riuscito nel mio intento – ha commentato il diretto interessato - mi sento sempre meglio, fisicamente e mentalmente, e questo successo, il primo dopo l’infortunio dello scorso dicembre, mi dà molta fiducia in vista del prossimo appuntamento iridato. Dove non potrò sbagliare". Il successo di Luchini è stato bissato infine ieri nel Team Event che ha chiuso la tappa trentina di Coppa del Mondo: in coppia con il compagno di squadra Emanuel Perathoner, Luchini ha dato il contributo necessario che ha permesso al team italiano di battere i rivali di Stati Uniti e Francia. Gli è quindi servito qualche mese per ristabilirsi pienamente, ma Luchini sembra ormai definitivamente tornato ai suoi standard di rendimento e su queste basi partirà probabilmente con i favori del pronostico anche nelle prossime uscite. Perché lo snowboarder montemurlese vuole confermarsi ad altissimi livelli e le prossime prove saranno decisive, sotto questo aspetto.

Giovanni Fiorentino