Oliverio e Carlesi, minuti pesanti. Tedesco male, Santarpia positivo

FOGLI 6 Praticamente mai chiamato in causa, nell’ordinaria amministrazione si comporta bene.

STICKLER 6 Compitino senza troppi affanni.

DE PACE 6,5 Buona prova. Concede poco agli attaccanti avversari e ogni tanto si affaccia in avanti.

ANGELI 6 Paga il tocco di mano che concede il penalty al Lentigione, ma sempre solido e concreto in marcatura.

LAMBIASE 5,5 Peccato per il rosso nel finale, altrimenti avrebbe meritato ampiamente la sufficienza.

GEMIGNANI 6 Fa il suo mestiere in più posizioni della mediana, sempre senza strafare.

TROVADE 6,5 Oggi più vivo del solito, ci mette anche garra in alcune circostanze.

D’AGOSTINO 7 Un punto in più per l’assist al gol di Carlesi. Grande impegno su tutto il fronte offensivo. Dal 87’ OLIVERIO 8 Segna il gol vittoria, difficile chiedergli di più in pochi minuti.

CELA 6,5 Fa un sacco di chilometri, ci prova da fuori. Gli manca un pizzico di precisione, ma solita prova di grande sostanza.

LIMBERTI 6 Positivo. Dal 74’ CARLESI 8 Debutta e segna il gol che apre la rimonta dei biancazzurri. Cosa chiedere di più? TEDESCO 5 Si vede pochissimo. E’ molto solo, ma si smarca di rado. Dal 57’ SANTARPIA 6 Sembra riuscire a donare più brillantezza al reparto offensivo. Dal 95’ VITALE s.v.

All. NOVELLI 6,5 Un plauso al coraggio (dettato anche dalla necessità) di far debuttare i nostri giovani. Il pratese Carlesi lo ripaga della fiducia.