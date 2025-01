Nuoto sincronizzato, la Futura brilla ai campionati regionali

Prato, 18 gennaio 2025 - Nei giorni scorsi, Prato ha ospitato due gare valide per il campionato regionale di nuoto sincronizzato, categoria “junior/assoluti”. E sugli scudi è salita la Futura, con il gruppo del direttore tecnico Simona Ricotta capace di centrare una serie di piazzamenti più che positivi e di evidenziare una crescita tecnica incoraggiante. Iniziando ad esempio da “gara 2” degli obbligatori: Sara Ciolini ha fatto registrare il miglior punteggio aggiudicandosi l'oro, precedendo la compagna di squadra Aurora Ballotti (seconda). A seguire, quarto posto per Margherita Tempestini, quinto per Amanda Rossi e sesto per Ginevra Magelli. Nella terza gara è stata invece Ballotti a salire sul gradino più alto del podio, con la compagna Tempestini medaglia di bronzo e Ciolini (quarta) appena fuori dal podio. Rossi e Magelli si sono piazzate rispettivamente sesta e settima, con Ilenia Boscaino (nona) che ha completato i piazzamenti del sodalizio pratese nella “top ten”. Hanno preso parte alla sfida con buoni riscontri complessivi anche Emma Tilli, Chiara Cipriani, Costanza Piscicelli, Olivia Mazzoni, Azzurra, Santoro, Olivia Prosperi, Viola Torracchi, Gaia Bonanni, Martina Gori e Tommaso Bartolini.

G.F.