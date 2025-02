Nuoto artistico, la Futura brilla a Livorno

Prato, 7 febbraio 2025 - Un titolo regionale ed una serie di ottimi piazzamenti. E' il bottino con cui la Futura ha chiuso la quarta prova di regionale di nuoto artistico, alla presenza di decine e decine di giovanissime sincronette provenienti da tutta la Toscana.

Il gruppo diretto da Simona Ricotta ed allenato da Bianca Vivirito ed Andrea Bonci ha infatti ben figurato, in entrambe le categorie agonistiche. Il miglior risultato è arrivato nella categoria “juniores”, dove il club pratese è riuscito a piazzare sette tesserate nei primi dieci posti. Iniziando da Margherita Tempestini, salita sul gradino più alto del podio, e dalla compagna di squadra Amanda Rossi, medaglia di bronzo.

Risultati di rilievo nella categoria "juniores"

Primo posto: Margherita Tempestini

Medaglia di bronzo: Amanda Rossi

Quarto posto: Sara Ciolini

Quinto posto: Margherita Santini

Sesto posto: Aurora Ballotti

Settimo posto: Chiara Cipriani

Ottavo posto: Ginevra Magelli

Prestazioni notevoli nella categoria "ragazze"

Nella categoria “ragazze” va invece segnalata la prestazione di Anna Padelli, che le ha garantito la conquista della medaglia d'argento (e la convocazione per la selezione nazionale di categoria a Savona).

Alla kermesse hanno partecipato con buoni riscontri anche:

Azzurra Santoro

Costanza Piscicelli

Ilenia Boscaino

Viola Torracchi

Olivia Prosperi

Tommaso Bartolini

Gaia Bonanni

Martina Gori

Sofia Simoncini

Leonora Mazzoli

Viola Moretti

Anna Cammelli

Agata Signori

Angelica Mennini

Sara Simoncini

“Abbiamo iniziato il nuovo anno con risultati importati” – ha commentato il presidente Roberto Di Carlo, guardando oltre - “tutte le atlete e il nostro atleta stanno figurando molto bene a livello regionale. Adesso occhi puntati sui campionati italiani di Ostia: ci attendiamo buoni risultati, abbiamo a mio avviso le carte in regola per far bene”.

G.F.