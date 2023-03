No Sense e Timec in gara C’è il derby della serie C2

Si giocherà domani sera il derby pratese di serie C2 fra il No Sense e la Timec. Si tratta del posticipo della ventisettesima giornata che è andata già in scena per la restante parte di calendario nello scorso fine settimana. La squadra allenata da Christian Bini Conti nel frattempo ha perso il comando della classifica, scavalcata di un punto dal GF Rione, vincente 4-1 sul campo dell’Atletico Fucecchio. In questo turno il San Giusto è andato a confermare la propria quarta posizione imponendosi 7-5 in casa della Folgor Calenzano (tripletta di Kantysjev, doppietta di Meli e gol di Caciolli e Buonopane), mentre La Querce ha pareggiato 4-4 contro l’Atletico 2001 (doppietta di Lippi e gol di Ficozzi e Cecchi). Il campionato, derby a parte, si ferma per due settimane e riprenderà il 14 aprile per le ultime e decisive tre giornate. Salendo di categoria, anche la serie C1 si avvia al doppio turno di sosta dopo il quale al termine della regular season mancheranno solo due partite. Nella ventottesima giornata l’unica squadra pratese che partecipa a questo torneo, la Verag Villaggio, è tornata in campo dopo aver osservato la propria giornata di stop. Gli uomini allenati da Begliomini hanno colto un pareggio casalingo con l’Alberino (2-2, gol di Allori e Bambini) che ha consentito loro di mantenere la quarta posizione in classifica.

M.M.