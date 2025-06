Muay Thai, atleta del Team Kaimuay in Nazionale

Prato, 10 giugno 2025 - “Fin qui, la nostra stagione è andata benissimo. I ragazzi hanno in generale ottenuto ottimi risultati, dai regionali alle qualificazioni. Siamo soddisfatti anche perché i più giovani stanno crescendo bene e ciò ci conforta anche in vista delle prossime stagioni”. E' Alessandro Bertoglio, dirigente del Team Kaimuay, a tracciare un bilancio stagionale adesso che per il club si avvicina il momento di tirare il fiato. Al netto delle medaglie conquistate nelle varie competizioni disputate nei mesi scorsi, la ciliegina sulla torta è forse rappresentata da Stilian Shehu, laureatosi campionato italiano. Non prima di aver disputato un nuovo incontro ad Empoli, il prossimo 22 giugno. Kermesse alla quale dovrebbe prendere parte anche Stilian Shehu, campione italiano in carica della categoria “senior”, reduce dai Mondiali di muay thai svoltisi nei giorni scorsi in Turchia. Stilian è stato convocato in Nazionale proprio grazie alla conquista della medaglia d’oro agli ultimi campionati italiani Federkombat, divenendo il primo atleta del club pratese ad essere chiamato in azzurro fra i “grandi” (mentre Fedele lo scorso anno era stato convocato tra i “cadetti”). Prima della rassegna mondiale, il suo “score” parlava di 17 vittorie, un pari ed una sconfitta. Nella massima rassegna continentale è stato eliminato al primo turno, al termine di un incontro combattuto. “Un'esperienza formativa e positiva – ha concluso Bertoglio - per lui e per il nostro club”.

G.F.