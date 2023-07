Montemurlo piazza il colpo Vannoni rinforza il roster

La Montemurlo Basket ha già chiuso il roster per la prossima stagione in Divisione Regionale 1 (serie D). Una rosa mediamente giovane con i senior che, nonostante siano tutti ben al di sotto dei 30 anni, hanno già diverse stagioni sulle spalle in categoria e saranno aiutati da un nutrito gruppo di ragazzi in età giovanile che hanno tanta voglia di dimostrare il loro valore. Gli ultimi colpi in entrata, in ordine di tempo, sono stati anche eclatanti. In particolare uno, Francesco Vannoni, esterno classe ‘98 e giocatore che in carriera ha disputato svariate finali nazionali a livello giovanile e fatto tanta esperienza in serie C Gold e C Silver tra Prato e Quarrata. Oltre a lui sono approdati in biancorosso Leonardo Frangioni, classe 2004 proveniente da Quarrata, e sono stati confermati in prima squadra Stefano e Francesco Malevolti, Franklli Coba, Christian Guerriero, Claudio Bianchi, Gregorio Mucci e Ivan Benini. Non faranno invece più parte della rosa montemurlese Tommaso Cinque, Daniele e Lorenzo Bonaiuti e Andrea Carnesi. I coach Piperno e Gorgeri possono già cominciare a studiare schemi e soluzioni di gioco, per arrivare pronti a settembre per la ripresa delle attività in palestra.

L.M.