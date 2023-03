Mister Brando soddisfatto a metà "Potevamo anche vincerla..."

Lucio Brando, tecnico del Prato, è contento a metà. "Sì, perché se c’era una squadra che doveva vincere questa partita eravamo noi. A livello di gioco abbiamo tenuto in pratica sempre il pallino in mano, regalando il gol e poi mostrando qualche difficoltà solo fino alla fine del primo tempo. La ripresa è stata tutto nostra e dopo il gol di Trovade abbiamo anche avuto la possibilità di far nostra la gara". Quindi ritiene di aver perso due punti?

"Nel complesso direi di sì, poi è chiaro che se vai sotto puoi anche rischiare di perdere la gara, ma i ragazzi hanno messo il giusto spirito. A volte abbiamo dovuto lavorare nello sporco, ma la Correggese è una squadra ostica".

Però si è vista una differenza tra il primo e secondo tempo.

"La squadra ha avuto il giusto atteggiamento sin dall’inizio perché fino al gol di Manuzzi la Correggese non aveva fatto niente. E dobbiamo tenere presente che dal 34’ del primo tempo abbiamo perso Angeli per infortunio e temo che non sarà una cosa leggera. In più nelle ultime 24 ore si sono infortunati anche Bassano e Del Rosso, così siamo andati in campo con qualche problema in più".

L’ingresso di Mobilio?

"Le sue qualità non si discutono, ma oggi è al 30% delle sue possibilità. Ho cercato di dargli un certo minutaggio e sono soddisfatto della sua prova, come del resto lo sono di tutti i miei ragazzi".

c. l.