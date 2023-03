Maliseti Seano, speranze svanite

Il Maliseti Seano deve dire addio alla categoria Elite negli Allievi. Dopo il ko sul campo del Mazzola Valdarbia, anche le residue speranze di potere lottare fino alla fine per la salvezza sono svanite. D’altronde era uno scontro diretto da vincere a ogni maniera, per poi sperare di fare un exploit nelle ultime giornate del torneo. E invece è arrivato un ko per 2-1. Ai pratesi per fare risultato non è bastata la rete di Bardazzi. L’Atletico Lucca ora dista nove punti, un gap praticamente incolmabile, anche perché di mezzo ci sono pure Mazzola Valdarbia e Pro Livorno Sorgenti, reduce dalla vittoria a sorpresa per 4-2 sulla Sestese. Passando ai Giovanissimi Elite, altro ko per il Maliseti Seano, stavolta al Comunale per 2-1 contro la Sestese. Per i lanieri a bersaglio va Dedeli, ma Barlumi e Gusciglio regalano i tre punti ai fiorentini. In classifica gli amaranto devono iniziare a guardarsi le spalle, perché la lotta salvezza si avvicina pericolosamente.