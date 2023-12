L’Italgronda trionfa nel derby. San Giovanni non ha scampo

Nell’insidioso derby di San Giovanni Valdarno, l’Italgronda Futsal Prato non solo conserva la sua imbattibilità ma ottiene anche una bella e preziosa vittoria. Grazie all’ 8-4 inflitto alla Futsal Sangiovannese, la squadra allenata da Massimo Zudetich è tornata al comando della classifica del girone C della serie B, approfittando

del rinvio del match della capolista Futsal Pontedera con la Vigor Fucecchio che sarà disputato il 16 dicembre.

Dopo nove giornate di campionato i pratesi hanno

18 punti, gli stessi del Futsal Pontedera e due in più della Mattagnanese terza e prima delle inseguitrici, con il particolare importante che i mugellani, così come le altre squadre del girone, hanno tutte una partita in più rispetto alla coppia di testa, che recupererà la gara rinviata

per l’alluvione durante la sosta

(la serie B riprenderà il 23 dicembre).

La rotonda vittoria di San Giovanni Valdarno ha portato la firma di uno scatenato El Gallaf, autore di una tripletta, nonché di Balestri e Di Maso,

a segno entrambi con una doppietta, e di Montorzi.

Il tecnico in questa occasione

ha schierato la seguente formazione: Di Maria, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Montorzi,

De Luca.

Massimiliano Martini