Le pagelle. Non si salva proprio nessuno. Mobilio, il gol non è sufficiente Gli undici della Balducci non riescono a fermare la Pistoiese, nonostante i 5 gol segnati. Responsabilità lievi, ma anche qualche colpa. Prestazioni insufficienti da parte di Gemignani, Stickler, Celani e Tedesco. Novelli ci prova, ma serve più il risultato della prestazione.