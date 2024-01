Le Lumache di Mezzana in trasferta in Veneto

Prato, 30 gennaio 2024 – Come tutti gli anni si rinnova il gemellaggio della Asd Le Lumache di Prato Mezzana con l’omonimo gruppo di Cornedo Vicentino che ha organizzato la 50a Caminada di San Bastian che raduna al via ben 3.800 partecipanti per questa camminata di 4 -7 - 12 e 20 Km.

Al termine delle fatiche piatto caldo a cura del Gruppo sportivo di calcio e 5 Futsal Cornedo con gli immancabili Apini di supporto.