L’analisi. Novelli: "Una sconfitta meritata. Ma il risultato è troppo pesante»

"Il Ravenna ha meritato la vittoria e ha confermato di essere prima in classifica non per caso. Il risultato, però, mi sembra fin troppo eccessivo per quel che si è visto in campo fino a 20’ dal termine. Certo non possiamo prendere tre gol nel finale di partita". Non cerca alibi, anche se ne avrebbe alcuni, a partire dalle tantissime assenze, Raffaele Novelli, dopo il pesante ko incassato sul campo della capolista Ravenna. "Siamo partiti bene nei primi 30 minuti e abbiamo avuto anche qualche situazione interessante che non abbiamo sfruttato. Affrontavamo comunque una squadra con dei valori – insiste il tecnico biancazzurro –. Abbiamo preso gol in modo un po’ rocambolesco, forse con un fallo sui difensori, ma non stiamo qui a fare inutile polemica. Siamo rimasti in partita fino al 74’, sprecando la palla per fare l’1-1". E ancora: "Il Ravenna ha meritato. Forse il risultato è eccessivo per quello che si è visto. Negli ultimi 15 minuti una squadra prima in classifica, che non è là per caso, ci ha messo in grande difficoltà – conclude Novelli –. Noi eravamo un po’ in debito di energie e le tante assenze non hanno aiutato. Sull’1-0 siamo stati un po’ più blandi del solito e non si possono prendere 3 gol negli ultimi minuti di partita. Pensiamo subito alla prossima partita col Mezzolara, che per noi è di fondamentale". L.M.