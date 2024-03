La Zenith punta il primato. Il Tuttocuoio è nel mirino

Zenith Prato

3

Fratres Perignano

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Mari, Chiaramonti, Rosi A., Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Mariani, Casini, Gonfiantini, Moretti, Buscema, Falteri . All. Settesoldi.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Acosta, Mancini, Freschi, Ficarra, Taraj, Zefi, Rosi G.. A disp.: Puccioni, Ceccanti, Guarente, Martinelli, Pennini, Vitillo, Arvia, Carrai, Mariani T.. All. Cristiani.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 72’ e 84’ Ciravegna, 94’ Kouassi.

Ancora un successo per la Zenith Prato (foto Parisi), che supera con un netto 3-0 il Fratres Perignano e guadagna la seconda posizione solitaria in classifica nel girone A di Eccellenza, salendo a quota 47 punti. Partenza non semplice per i padroni di casa, con i labronici che si rendono pericolosi in un paio di occasioni con la girata a lato di Gemignani e con il tentativo sul fondo di Giacomo Rosi. L’occasione più ghiotta, però, il Perignano la crea al 7’ minuto colpendo il palo con la gran conclusione di Zefi, a Brunelli battuto. Passato lo spavento i bluamaranto si riorganizzano e cominciano a macinare gioco. Prima dell’intervallo Alessio Rosi prima cade in area fra le proteste del pubblico locale, poi spara fuori bersaglio da ottima posizione appena prima che il direttore di gara mandi le due squadre negli spogliatoi col risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia, mentre gli ospiti calano. Al 59’ Ciravegna in mezza rovesciata costringe il portiere labronico agli straordinari per deviare in tuffo. Al 72’, però, l’attaccante di casa raccoglie in area un bel servizio di Kouassi e infila il vantaggio locale, realizzando all’84’ la personale doppietta con un guizzo in area di rigore e chiudendo di fatto anzitempo il match. La risposta del Perignano in pieno recupero sta in un tiro dalla distanza di Gemignani disinnescato da Brunelli, ma in contropiede al 94’ Alessio Rosi serve Koassi, che supera anche il portiere e cala il definitivo tris bluamaranto. Un successo che fa fare un passo avanti decisivo verso i play off alla formazione allenata da Settesoldi e che porta i bluamaranto a sole 4 lunghezze dalla capolista Tuttocuoio.

L.M.