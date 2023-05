La Tushe retrocede in A2 Trasferta amara a Ferrara

Ariosto Ferrara

28

Gruppo AF Tushe Prato

22

SECURFOX ARIOSTO FERRARA: Ferrari, Vitale, Ferrara 5 Magri, Pavanini, Manfredini 1, Tanic 4, Janni, Lo Biundo 3, Angelini, Ottani, Sormaz 9, Soglietti 5, Petrova 1. All.: Britos.

GRUPPO AF TUSHE PRATO: M. Micotti 4, Gurra 4, Borrini 3, Della Maggiora 1, Niccolai, Blaj, R. Micotti, M. Rossi 3, Iyamu 5, V. Rossi, Martinelli, Ucchino 2, Felet, D’Avossa. All.: Megli.

NOTE: primo tempo 14-11.

La Tushe torna in serie A2 a distanza di un solo anno dalla conquista della storica promozione nella massima serie. Fatale la sconfitta patita nella decisiva gara-3 della finale dei playout giocata in casa della Securfox Ariosto Ferrara. E’ stato proprio il fattore campo a fare la differenza. Dopo il successo ottenuto in gara-1 giocata a Prato, la squadra allenata da Valentina Megli ha infatti perso tutt’e due le partite in trasferta. E così come era successo in gara-2, anche in gara-3 per le pratesi non c’è praticamente stata storia in un PalaBoschetto traboccante di sostenitori della squadra di casa. Le ferraresi hanno però in qualche modo anche rispettato il pronostico, dal momento che avevano chiuso la regular season al quintultimo posto mentre la Tushe aveva terminato al terzultimo, staccata di sei punti.

Massimiliano Martini