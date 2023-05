La Timec in finale Il San Giusto no

La Timec Prato vola in finale, il San Giusto no. Nei playoff della serie C2 regionale, resta in lizza una sola pratese che ora potrà disputare la finale. La formazione allenata da Bini Conti (foto), dopo aver perso allo sprint il primo posto nel girone B e la promozione diretta, in semifinale ha avuto la meglio sul Centro Storico Lebowski che aveva vinto pochi giorni prima la Coppa Toscana: 3-1 il risultato dopo i tempi supplementari (reti di Riccio, Guasti e Serio). Eliminato invece il San Giusto, battuto 6-0 dall’Atletico Fucecchio, che sarà l’altra finalista. La Timec nell’ultimo atto in programma domani potrà godere del fattore campo. La vincente avrà accesso alla Final Four che si svolgerà dal 26 al 28 maggio all’Estraforum Kobilica e alla quale parteciperanno le tre vincitrici delle finali playoff e la perdente dei playout di serie C1, nella fattispecie il Deportivo Chiesanuova.

M. M.