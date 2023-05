La Querce, Nucciarelli lascia Il nuovo mister sarà Tinti

Continua il valzer delle panchine nei campionati dilettanti. Ufficiale il cambio di allenatore in seconda categoria, a La Querce 2009, dove Paolo Nucciarelli per motivi personali ha deciso di lasciare l’incarico. Al suo posto a dirigere la prima squadra rossoblù in seconda categoria sarà Leonardo Tinti, reduce dall’esperienza a Mezzana (in gialloblù invece la prima squadra è stata affidata a un decano degli allenatori pratesi come Gabriele Vicini): "Ringraziamo Paolo Nucciarelli, insieme ad Alessandro Chini, per aver contribuito a una salvezza tranquilla e una stagione positiva – commenta il direttore sportivo de La Querce, Alessio Di Carlo -. Per sostituirlo abbiamo deciso di puntare su Leonardo Tinti, un profilo di spessore che ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti e a puntare ai play off". Soddisfatto anche lo stesso Tinti: "Sono contento di entrare a far parte di questa società. Si lavorerà per consolidare il gruppo esistente rafforzandolo, con qualche innesto, per poter essere pronti a fare un passo in avanti. – aggiunge -. C’è ambizione, c’è un progetto importante e c’è più che altro trasparenza nella gestione, cose che reputo fondamentali per poter lavorare bene in armonia". Nel frattempo alla Galcianese sembra ormai cosa fatta per l’arrivo alla guida della prima squadra di Maurizio Vespasiano, allenatore reduce da una breve esperienza con lo Sporting Seano, ma in precedenza già in panchina (e prima ancora calciatore) per varie realtà del circondario, anche giovanili.

L. M.