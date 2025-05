Kabel Volley Prato, l'Under 15 si laurea campione regionale

Prato, 13 maggio 2025 - Prima in Under 15 e seconda in Under 17. La Kabel Volley Prato fa festa con il suo vivaio e lo fa primeggiando a livello regionale. Due le finali in programma in queste ultime settimane e risultati opposti anche se entrambi giunti sul filo di lana. Emozionante, intensa e con il finale migliore per la società del presidente Giovanni Giuntoli la finale dell’Under 15. La gara si è disputata domenica scorsa a Torrita di Siena e la Kabel, imbattuta dall’inizio del torneo, ha avuto la meglio al tie break dell’Invicta Grosseto. Sfida per cuori forti con Prato sotto per due set, persi ai vantaggi, ma capace di rimontare, conquistare il diritto al quinto set e qui, sulle ali dell’entusiasmo, vincere il titolo regionale. La squadra di Novelli e Vannini, oltre a fregiarsi del titolo con il “Pegaso”, approda così alle finali nazionali di categoria che si disputeranno a Fondi e Gaeta dal 28 maggio al 2 giugno prossimi. Finisce con un pizzico di amaro in bocca, invece, la cavalcata della selezione pratese Under 17. Nella finale di Ghivizzano, infatti, si sono trovate di fronte ancora una volta Prato e Grosseto. Una sfida iniziata in regular season, dove la meglio e quindi il primo posto, l’aveva conquistato la Kabel per la classifica avulsa, e ripropostasi in finale dove Prato ha avuto invece la peggio perdendo al termine di un match caldissimo ed equilibrato. Risultato finale 3-2 (25-23; 16-25; 21-25; 25-16; 16-14) per l’Invicta che così accede alle finali nazionali di Alba Adriatica (10-25 maggio).

Under 15

Kabel Volley Prato – Invicta Volleyball 3-2 (24-26; 26-28; 25-22; 25-18; 15-6) La formazione del Volley Prato: Alfaioli, Colico, Franza, Gaiofatto, Giardinelli A., Giardinelli M., Giustini, Innocenti, La Mendola, Lucchesi, Maggini, Mazzoni, Mugnaioni, Picchi, Vannini. All. Novelli; 2° All. Vannini.

Under 17

Invicta Volleyball – Kabel Volley Prato 3-2 (25-23; 16-25; 21-25; 25-16; 16-14) La formazione del Volley Prato: Alfaioli, Grossi, Lascialfari, Cecchi, Ciabatti, Grasso, Maranghi, Nipolli, Noferi, Parenti, Postiferi, Proietti, Romei, Sottani. All. Novelli: 2° All, Camici.