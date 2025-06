Judo, bronzo nazionale per l'Accademia Prato

Prato, 1 giugno 2025 - Nei giorni scorsi si è svolto a Leinì (Torino) il campionato italiano “juniores” A1 di judo, che ha visto sfidarsi sul tatami i giovani agonisti più promettenti d'Italia. E anche l'Accademia Prato è riuscita a salire sul podio in un'occasione, arrivando ad occuparne grazie ad un proprio judoka il gradino più basso: si tratta di Alex Carta, che da tempo sta ormai continuando a mettersi in luce. Carta ha partecipato alla competizione in Piemonte nella categoria “-90 kg” (sotto la supervisione tecnica del maestro Fabio Barni) e a suon di prestazione convincenti è arrivato ad un passo dalla finalissima, aggiudicandosi alla fine la medaglia di bronzo. Per il giovane judoka si tratta di una conferma ad alti livelli, considerando che nelle scorse tappe di European Cup svoltesi rispettivamente a Bielsko-Biala e Coimbra si era piazzato rispettivamente nono e settimo.

G.F.