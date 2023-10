Italgronda: 6 volte ok. In attesa della Serie B

Il derby di Coppa della Divisione se lo aggiudica l’Italgronda Futsal Prato, che grazie a questi due punti si qualifica per il secondo turno. Eliminato il Prato Calcio a 5, invece, che nel triangolare eliminatorio si ferma a quota 3 punti, frutto del successo ottenuto sull’Arpi Nova nel match precedente. L’Italgronda, che a sua volta aveva avuto la meglio sui campigiani, si è imposta per 4-2 sui cugini.

A decidere il derby di questa Coppa riservata alle squadre Under 23 sono state le reti di Truschi, De Stefano, Ruscello e Donelli a cui il Prato ha saputo rispondere solo con una doppietta di Raimondi. Le squadreo sono schierate così al PalaKeynes. Italgronda Futsal Prato: Bruno, Bruscagli, De Stefano, Disca, Donelli, Fratini, Gamannossi, Masini, Ruscillo, Tarabusi, Truschi, D’Oronzio. All.: Grisolini. Prato Calcio a 5: Sottosanti, Castelli; Panerai, El Kaldouni, Ballerini, Bobocea, Raimondi, Del Greco, Tempesti, Angelillis, Giachi, Fazzini. All.: Conti. L’Italgronda ha chiuso dunque il girone al comando con 6 punti davanti al Prato con 3 e all’Arpi Nova che è rimasta ferma a 0. Ora però le attenzioni dei due club pratesi si riversano sull’inizio dei campionati delle squadre maggiori.

Sabato, infatti, partiranno la serie A2 e la Serie B maschili e domenica la Serie B femminile, nelle quali il Prato Calcio a 5 sarà impegnato con due squadre, mentre L’Italgronda sarà al via della quarta divisione.

Massimiliano Martini