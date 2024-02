Il tecnico. "Abbiamo meritato di vincere. La squadra ha mostrato carattere»

"Una vittoria assolutamente meritata. Mi è piaciuto davvero l’atteggiamento dei ragazzi, che non si sono mai persi d’animo, anche sotto di un gol, e hanno sempre creduto di poter portare a casa la partita. Segnare la rete decisiva nel recupero dimostra quanto qualcosa sia cambiato in questo gruppo, anche se ancora la strada è lunga e non abbiamo fatto nulla". E’ soddisfatto del risultato e della grinta dimostrata dai suoi, Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, dopo la terza vittoria consecutiva, stavolta ottenuta contro il Certaldo al fotofinish. "Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più. Abbiamo creato almeno due o tre occasioni importanti che poi non siamo riusciti a concretizzare – insiste il tecnico laniero –. Poi nella ripresa dopo aver incassato il gol al primo affondo del Certaldo abbiamo accusato il colpo. E’ anche normale. Ma ho visto una grande reazione della squadra. Siamo riusciti a ribaltare il risultato e addirittura anche dopo il pareggio rocambolesco a portare a casa i tre punti in pieno recupero. Nessuna gara è facile in questo girone e oggi ne è stata l’ennesima dimostrazione. Ma non posso che fare un plauso alla determinazione dei miei ragazzi". L’attacco ha ripreso a segnare con continuità: "Abbiamo segnato 3 reti a San Mauro Pascoli e 3 reti oggi – conclude Ridolfi –. Il lavoro fatto sta dando i suoi frutti". L.M.