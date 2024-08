Zenith, la settimana clou. Oggi il super test a Siena

Un test di lusso contro una formazione che punta al ritorno fra i pro, per affinare ulteriormente la condizione fisica e prepararsi così allo "storico" debutto in Serie D. Sono giorni cruciali per la Zenith Prato, che sta preparandosi in vista della prima giornata di campionato che il prossimo 8 settembre porterà in dote il confronto con lo United Riccione. E l’ultima amichevole del programma è stata fissata a Siena per oggi pomeriggio: alle 16, presso gli impianti sportivi di Acquacalda, gli uomini di mister Simone Settesoldi affronteranno i bianconeri che poco più di un decennio fa militavano ancora in Serie A. Siena – Zenith si prospetta quindi un confronto impegnativo, che il sodalizio pratese affronterà senza l’infortunato Tempestini, senza i convalescenti Rosi e Falteri (che rientreranno in gruppo la prossima settimana) e senza Fiaschi, che proseguirà con la preparazione. Non ci sarà nemmeno Bonfanti, che ha rimediato una botta nell’ultima partita disputata per cui si sospetta una rottura del crociato (anche se saranno gli esami di rito a dare ogni risposta). Dovrebbe invece esserci Mertiri, tesserato proprio di recente. "Sarà un incontro interessante – aveva anticipato pochi giorni fa Settesoldi, a proposito del test odierno – che ho fortemente voluto per poterci abituare al più presto alla categoria. Dobbiamo continuare a lavorare, ma ho ricevuto diversi riscontri positivi anche dalla partita di coppa contro il Livorno e sono per adesso soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai giocatori". La squadra è reduce dall’impegno nel "Torneo del Cuore" svoltosi tre giorni fa al Chiavacci con la partecipazione del Viaccia e dell’Empoli U19, che ha permesso di raccogliere fondi da devolvere a "La Forza di Giò" per sostenere l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Dopo la "trasferta senese", la squadra osserverà due giorni di riposo: il primo allenamento della nuova settimana è stato programmato infatti per martedì prossimo alle 14:30 (con bis il giorno seguente alla medesima ora). Giovedì prossimo la seduta si terrà alle 16:30, cui seguirà (alle 19) la presentazione ufficiale della squadra in Piazza del Mercato Nuovo. E dopo l’ultimo allenamento di venerdì alle 14:30 sabato alle 10 inizierà la rifinitura, per poi vedersela domenica alle 15 al Lungobisenzio contro gli avversari romagnoli. Il conto alla rovescia verso una settimana "storica", per la Zenith, è insomma iniziato.

Giovanni Fiorentino