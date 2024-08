Prato, Giovanissimi in ritiro. Le redini a Vettori e Turi

Il debutto stagionale in gare ufficiali del Prato si avvicina. Domenica (calcio d’inizio alle 15) allo stadio Lungobisenzio va in scena la sfida con il Seravezza, valida per il primo turno della Coppa Italia di serie D.

Nella giornata di ieri è cominciata la vendita dei biglietti, che possono essere acquistati fino al giorno stesso della gara sul sito www.vivaticket.it oppure in uno dei seguenti punti Vivaticket: Lucky Queen (Punto Snai) di via Bisenzio a Montemurlo, Tabaccheria Bellini (Punto Snai) di via Montalese, Tabaccheria Lizzo di via della Lastruccia, Punto Snai Prato di via Guevara, Bar Tabacchi Lo Scalino (Punto Snai) di via Pistoiese, Bar Pasticceria Amantea di via Boni e Tabaccheria di Bianchi Alessandro di via Catani.

Dalla Prima Squadra alle novità riguardanti il settore giovanile della società biancazzurra. Dopo le due categorie Allievi, martedì è stata la volta della partenza per il ritiro in quel di Porretta Terme delle squadre Giovanissimi: nel dettaglio si tratta dei Giovanissimi regionali 2010 e dei Giovanissimi B 2011.

Il Prato ha anche ufficializzato gli allenatori e gli staff di queste due annate. Per quanto concerne l’Under 15 regionale, sarà guidata da mister Stefano Vettori, che avrà come vice Ennio Vettori, preparatore atletico Andrea Cazzato e preparatore dei portieri Angelo Pagotto.

L’Under 14 invece avrà come tecnico Nicola Turi, vice Francesco Cocci, preparatore dei portieri Angelo Pagotto e preparatore atletico Zuleima Gamboa Roman. Una volta concluso il ritiro, entrambe le compagini torneranno a Prato per proseguire gli allenamenti e prepararsi al meglio in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

Questi tutti i giocatori in ritiro a Porretta Terme delle due annate: Andrea Ancillotti, Gabriele Baggiani, Riccardo Bonacchi, Matteo Ceccarelli, Tomas Coccaro, Gabriele D’Agati, Nicolas Dulce Fandino, Kevin Farkaj, Gianmarco Piccione, Gabriel Puzzangara, Alvin Vaja, Bleart Allaraj, Tommaso Biagini Moretti, Samuele Bonino, Alessio Burchietti, Christian Ciani, Jacopo Dani, Alberto De Rosa, Neri Fioravanti, Leonardo Gabbuggiani, Cosimo Gambacciani, Pietro Izzo, Nikita Kondus, Lorenzo Meoni, Alessandro Mocali, Wesley Osundu, Paolo Quarta, Mattia Ricci, Niccolò Rogai, Diego Sementa, Tommaso Settesoldi, David Skenderaj, Samuel Kola, Andy Rama, Denis Ghinea, Cristo Ndrevataj, Tommaso Conti, Anas Bouirki, Savion Macparson, Leonardo Carhuallangui.

Francesco Bocchini