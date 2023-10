Il Prato si rialza E il derby non fa più paura

Prato

3

Aglianese

0

PRATO (4-3-3): Balducci; Vitale (56’ Stickler), De Pace, Monticone, Lambiase; Cela, Gemignani (88’ Moussaid), Trovade; Addiego Mobilio (72’ D’Agostino), Tedesco (79’ Gori), Oliverio (66’ Limberti). All. Novelli.

AGLIANESE (4-3-1-2): Moretti; D’Ancona (82’ Zumpano), Pupeschi, Viscomi,Maloku; Simonetti (48’ Santarpia), Ranelli, Marino (67’ Poli); Gabbianelli (77’ Edaraj); Bocalon, Lika. All. Maraia.

Arbitro: Petrov di Roma.

Reti: 17’ Cela, 38’ Tedesco, 39’ Addiego Mobilio.

Note: 41’ espulso Bocalon.

Prima vittoria in campionato per il Prato, che al Lungobisenzio si aggiudica per3-0 il derby contro l’Aglianese con una prestazione gagliarda e volitiva, specialmente nel primo tempo. Avvio veemente dei biancazzurri, che ci tengono a mettere subito le cose in chiaro e a scrollarsi di dosso la striscia di risultati non eclatanti di questo avvio di stagione. All’8’ primo affondo sulla destra del Prato: cross di Cela per Oliverio che non riesce a schiacciare di testa il pallone. Un minuto dopo il tiro dal limite di Gemignani deviato da un difensore ospite diventa buono per Mobilio, che si presenta a tu per tu con Moretti ma non trova la porta da ottima posizione. Al 17’ i biancazzurri trovano il meritato vantaggio: cross dalla sinistra di Tedesco, si inserisce prepotentemente Cela che stoppa con il petto e di sinistro in corsa deposita spara un rasoterra che Moretti non riesce ad allontanare in tuffo. Il Prato insiste, galvanizzato dal vantaggio. Al 20’ serve un bel tuffo dell’estremo difensore ospite per disinnescare il colpo di testa del solito Cela. Al 23’ viene annullato un gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo all’Aglianese per fuorigioco di Viscomi e Bocalon. Al 38’ Tedesco fa tutto da solo, ruba palla sul lato sinistro dell’area di rigore a Pupeschi e poi si accentra, lasciando partire un bolide che si insacca sul palo più lontano e trovando il 2-0. Un minuto dopo splendido assist di Trovade che smarca Addiego Mobilio e lo mette di fronte a Moretti: a questo punto per l’attaccante di casa è un gioco da ragazzi trovare il diagonale vincente che manda i padroni di casa negli spogliatoi con 3 gol di vantaggio.

Prima dell’intervallo, però, arriva anche il secondo giallo a Bocalon per un intervento scomposto su Monticone e l’Aglianese rimane in inferiorità numerica. Nella ripresa i neroverdi spingono subito per tentare di riaprire il match. AL 59’ ci prova Lika con un diagonale debole al termine di un’azione insistita, ma la conclusione è debole e facile per Balducci. Risponde al 60’ Addiego Mobilio con un tiro da fuori che finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Poi i padroni di casa cercano di addormentare la partita, sazi del 3-0 e forti dell’uomo in più. L’Aglianese non ha la forza di far male agli avversari, che anzi in contropiede a volte rischiano addirittura il poker.

Leonardo Montaleni