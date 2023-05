Il Prato riflette sul direttore generale Le strategie di Commini per il mercato

Passi avanti per alcune conferme importanti in casa Prato. Mancano ancora tutte le ufficialità del caso, visto che in questo momento il presidente Stefano Commini pare impegnato nello scegliere una figura di direttore generale di sua fiducia da inserire in società. Tanti i nomi circolati in queste ore, da Giorgio Rosadini (ex Aquila Montevarchi) a Lorenzo Vitale (ex Aglianese fra le altre), ma tutti molto lontani dall’effettivo profilo ricercato. Solo in seguito a questa ufficializzazione verrà definita la questione allenatore, anche se Lucio Brando pare quasi certamente destinato a rimanere al Lungobisenzio sulla panchina della prima squadra.

La società si sta muovendo, nel frattempo, per il rinnovo dell’attaccante Mobilio, che, nonostante varie richieste arrivate da squadre di serie C come Rimini, Sestri Levante e Carrarese e di serie D, pare stia seriamente valutando di rimanere in biancazzurro. Più o meno stessa situazione per il difensore Angeli, che ancora una volta dovrebbe sposare il progetto pratese per cercare, stavolta, di fare un campionato di alta classifica. Ancora incerto, invece, il futuro della punta Diallo, che sta aspettando notizie dall’Arezzo: gli aretini non dovrebbero confermarlo per la prossima stagione in serie C, ma il giocatore sta vagliando anche alcune possibilità all’estero e quindi servirà più tempo, nel caso, per convincerlo a rimanere. Anche il laterale Nicoli è molto apprezzato da una lunga serie di squadre di serie C e sta valutando il da farsi: la sensazione è che in serie D non avrebbe alcun dubbio nel proseguire la sua avventura in terra pratese, ma certo le sirene di un campionato professionistico potrebbero al contrario indurlo a lasciare i colori biancazzurri.

Tra le trattative per i rinnovi figura anche il centrocampista Cela, che ovviamente dopo il finale di stagione molto positivo fa gola a tante realtà di serie D e di serie C. Sul fronte delle partenze, al contrario, sembra chiaro che non rientrano nei piani della prossima stagione i difensori Colombini e Bassano, il centrocampista Soldani, il trequartista Kouassi e gli attaccanti Renzi e Ciccone. Tutto da costruire anche il settore portieri. Per quanto riguarda i giovani giocatori in quota, detto che il Prato sta cercando di confermare anche i migliori 4-5 talenti della formazione Juniores, se ne parlerà molto più avanti, una volta definita l’ossatura dei "senior".

L.M.