Il Prato in pista per sbloccare lo zero L'Hockey Prato torna in pista per affrontare l'Iren Follonica Hockey nella quarta partita del girone D della Coppa Italia di serie A2. La formazione pratese cerca i primi punti per sfidare l'ostico avversario che nella gara di andata ha vinto 9-3. Undici giocatori hanno segnato per la squadra maremmana. Una partita che serve come preparazione al campionato che inizierà a gennaio.