Il Panathlon premia 62 studenti Vincitori in Comune: ecco chi sono

Sono stati 62 gli studenti premiati nell’ambito della ventiseiesima edizione di ‘Fair play scuola e sport’. La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta ieri in palazzo comunale. L’iniziativa, come tutti gli anni, è stata promossa dal Panathlon Club di Prato, presieduto da Riccardo Tempestini, in collaborazione con l’Ufficio provinciale del ministero dell’Istruzione e del Merito, e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato. Inoltre ha visto l’istituzione per il terzo anno del premio Domenico Iannacone e per la prima volta del premio Carla Pitigliani. L’idea di fondo è sempre la medesima: promuovere i valori del fair play nel mondo della scuola e dello sport, valorizzando i comportamenti che mettano al primo posto il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole.

Questi gli studenti premiati. Istituto comprensivo Bartolini: Carlotta Cinci e Carlotta Santoni. Convitto nazionale Cicognini: Sofia Chen e Giulia Marinaccio. Ic Cironi: Lucia Zhang e Pietro Bottazzi, Ic Nord: Agnese Allori e Vittorio Maranghi, Ic Convenevole: Gaia Buffini e Matteo Ciccone, Ic Gandhi: Francessca Fiesoli e Eleonora Dondini, Ic Margherita Hack: Marta Bennati e Zoe Ugolini, Ic Il Pontormo: Carlotta Mura e Marco del Vicario, Ic Primo Levi: Delia Parenti e Samuele Agresti, Ic Lippi: Alessia Valentina Serbana e Tommaso Pecchioli, Ic Malaparte Margherita Bellandi e Sebastiano Mercolino, Ic Marco Polo: Toumi Fatima Zahra e Sahed Hasan, Ic Mascagni: Anna Orlandi e Alessandro Butelli, Ic Mazzei: Letizia Sona e Lorenzo Guerri, Ic Mazzoni: Chiara Caiano e Diego Perillo, Ic Pacetti: Silvia Passannanti e Davide Ginestretti, Ic Pertini: Eleonora Pizzicori e Tommaso Gandolfi, Ic Puddu: Giorgia Gargini e Matteo Meini e Conservatorio San Niccolò: Nadia Scalambrino e Jonathan Leka.

E ancora si prosegue col liceo Livi - Brunelleschi: Elena Pezzoli, Francesco Cappelli, Letizia Nannetti e Alessandro Masotti, Its Buzzi: Giulia Polvani e Tommaso Maccelli, Convitto nazionale Cicognini: Marco Fedele e Filippo Lovallo, Cicognini- Rodari: Mariarca Gallucci e Bernardo Bessi, liceo Copernico: Matilde Gori e Cesare Zucconi, Dagomari: Samuele Sidoti e Jacopo Piampiani, istituto Datini: Matteo Pagnin e Simone Falcone, Gramsci Keynes: Adele Domenici e Sofia Gori, Ipsia Marconi: Francesco Longo e Mario Oriolo, conservatorio San Niccolò: Gemma Vannini e Francesco Quarta e istituto paritario Leonardo Da Vinci: Matilde Gasparrini e Matteo Boncinelli.

Il premio Domenico Iannacone, che ricorda il compianto segretario del club con una targa che è stata consegnata dal figlio Daniele al professore in pensione Angelo Bellanova. Il nuovo premio dedicato a Carla Pitigliani, ha portato alla consegna di due borse di studio del valore di 150 euro l’una, in buoni per acquisto di libri scolastici e materiali didattici, assegnati dal figlio Stefano Pitigliani a Pietro Bottazzi 3B - Pier Cironi e Vittoria Vignolini 3AF scuola Bartolini. I due studenti hanno ottenuto risultati importanti nello sport agonistico e un buon rendimento scolastico.