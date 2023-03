Il Maliseti torna in corsa Zenith accorcia le distanze

Archiviato il mezzo passo falso col pari sul campo del fanalino di coda Olmoponte Arezzo, torna a correre la capolista Maliseti Seano nel campionato Juniores Elite. La truppa del tecnico Di Vivona domina 6-0 al Comunale contro l’Audace Legnaia e si conferma in vetta assieme al Fucecchio, a sua volta vincente 3-0 a Pontassieve. A trascinare i lanieri è la doppietta di Scardilli, a cui fanno seguito le marcature di Ballerini, Sensi, Dardha e Badiani. In classifica il duo di capolista ha cinque punti di vantaggio sulla Lastrigiana e sei sulla Zenith Prato. Attenzione però ai bluamaranto di mister Bellandi, reduci dalla vittoria 3-2 sul Porta Romana e soprattutto con una partita in meno rispetto alle prime della classe. Potenzialmente, quindi, il distacco dalla vetta potrebbe essere di soli tre punti. Nella vittoria al Chiavacci decisivi i gol di Faggi, D’Agati e Cappellini. Si passa poi alla Juniores regionale. Il Viaccia si lascia subito alle spalle il ko di Campi Bisenzio e torna a vincere col tris rifilato al Ribelli al Luco, con reti di Cirino, Sellaroli e Dessi. Un successo pesantissimo perché il Casellina inciampa a Signa, fermandosi sul pari, e così la più diretta inseguitrice diventa il Firenze Ovest staccato di due lunghezze. Vince 1-0 il Poggio sul Quarrata, reti inviolate fra Casalguidi e Csl Prato Social Club, perde 5-0 il Mezzana sul campo del Castello.