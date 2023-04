Il Ciatt brilla e sale ancora sul tetto d’Italia

Ciatt Prato di nuovo sul tetto d’Italia. Stavolta grazie ai suoi giovani talenti. Ai recenti campionati italiani giovanili di Terni la società pratese ha messo in mostra alcuni dei suoi astri nascenti più luminosi, portando a casa tre medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo fra doppi e singolari. Pietro Campagna, giovane promessa del tennistavolo toscano, si è aggiudicato la finalissima della categoria Under 11 superando per 3-2 (9-11, 7-11, 14-12, 13-11, 11-7) Leonardo Trevisan, testa di serie numero uno del circuito, e prendendosi la rivincita dopo la sconfitta incassata ai quarti di finale ai campionati nazionali dello scorso anno. Prima di arrivare in finale Campagna aveva eliminato negli ottavi per 3-0 (11-5, 11-4, 11-1) Francesco Carollo (Tennistavolo Isola del Bosco), nei quarti per 3-1 (11-3, 11-3, 9-11, 11-3) Federico Casula (Tennistavolo Sassari) e in semifinale per 3-1 (11-4, 5-11, 11-6, 11-9) Jan Slavec (Sportni Krozek Kras). Il talento pratese si è poi ripetuto portando a casa un oro nel doppio misto, assieme con Carolina Rossi (Bernini Tennistavolo Livorno), , battendo per 3-0 (12-10, 11-4, 11-5) i sorprendenti Francesco Pareti (Villaggio Sport Tennistavolo Chiavari) e Alice Borsani (Tennistavolo Athletic Club Genova), e un bronzo nel doppio maschile Under 11 assieme al compagno di squadra Alex Huang.

Il terzo oro lo ha portato a casa con una grande impresa Sofia Bianchi, che assieme a Carolina Rossi ha battuto per 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) nella finale del doppio femminile Under 11 le favorite Claudia Bertolini (Tennistavolo Genova) e Alice Borsani (Tennistavolo Athletic Club Genova). Al loro esordio in tabellone Bianchi e Rossi avevano eliminato per 3-0 (11-1, 11-3, 11-4) Vittoria Galluppi (TT Vallecamonica)e Cristina Zappa (Milano Table Tennis Academy).

Da rimarcare anche la bella medaglia d’argento ottenuta da Matteo Fantoni nei singolari Under 17. Il pratese si è arreso solo in finale contro Daniele Spagnolo (Marcozzi Cagliari) testa di serie numero due del seeding, al termine di una sfida molto bella e al cardiopalma, chiusasi sul 3-2 (9-11, 15-13, 11-13, 11-2, 12-10) in favore del’atleta sardo. Prima della finalissima Fantoni aveva battuto per 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) Davide Martellini (Perugia Tennistavolo), superato 3-0 (11-1, 11-4, 11-5) anche Gabriele Marra (Tennistavolo Silver Lining) e sconfitto sempre per 3-0 la medaglia di bronzo Giacomo Allegranza (Cus Torino).

L. M.