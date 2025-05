Terza Categoria: Sfide decisive per i playoff e la vetta della classifica

Mancano oramai centottanta minuti alla fine della "regular season". Nel campionato di Terza Categoria ad aprire le danze, alle 15, sarà la partita di Usella che vedrà il fanalino di coda La Briglia ospitare un Paperino San Giorgio intenzionato ad avvicinarsi al nono posto. Tutte le altre sfide del sabato inizieranno alle 16 e il duello a distanza La Libertà Viaccia – Polisportiva Carraia promette di proseguire: La Libertà capolista tenterà di mantenere o di aumentare l’attuale margine di tre lunghezze sui calenzanesi secondi. Batacchi e compagni dovranno però far risultato a Vaiano nella tana di un Las Vegas determinato a non perdere il treno per i playoff. Ma si tratta in fin dei conti di una situazione abbastanza simile a quella del Carraia, che sarà di scena a Seano contro un Bacchereto che sotto sotto sogna ancora di potersi giocare il salto di categoria agli spareggi. E poi c’è il tandem Eureka – Tobbiana, che procede in condominio al terzo posto: l’Eureka di Ottati farà visita all’Atletico Esperia, mentre il Tobbiana attenderà al Fantaccini di Iolo la CDP Vaianese. Attenzione al San Lorenzo Campi Giovani: facendo risultato pieno contro il Firenze Nord fra le mura amiche, per i campigiani potrebbero aprirsi scenari ancor più incoraggianti in chiave-spareggi. Due le gare in programma domani, in un turno che stavolta non prevede il posticipo del lunedì: alle 15, i poggesi del BGV Soccer si misureranno al Martini con il Prato Sport. E alle 16, a Settimello l’arbitro fischierà l’inizio di Colonnata – Carmignano. Chiusura con il Prato Nord U21, che sarà peraltro la prima squadra pratese a terminare la stagione in ordine cronologico: i ragazzi di mister Rauseo disputeranno infatti proprio oggi l’ultima giornata del campionato di Terza Categoria di Pistoia, facendo visita all’Olmi nel match che inizierà a Vignole (una frazione di Quarrata) alle 15 odierne. Un motivo in più per cercare di chiudere con un successo.

Giovanni Fiorentino