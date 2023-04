Il ballo di Andrea e Ilenia: un successo mondiale

E’ un sesto posto che ha il sapore del successo quello ottenuto da Andrea Rebiscini e Ilenia Renzi (foto) ai campionati del mondo senior II di danza sportiva, classe internazionale, in corso di svolgimento a Berlino. Un risultato che arriva di fronte a una platea di avversari di alto livello, provenienti da tutto il mondo. Ai nastri di partenza c’erano infatti 50 coppie di ballerini, in rappresentanza delle rispettive nazioni. Andrea e Ilenia, esibizione dopo esibizione, sono riusciti a convincere la giuria, scalando sempre più posizioni e approdando in finale. Alla fine è arrivata una sesta piazza, che ha addirittura consentito ai portacolori della palestra pratese Super Sport Family di San Paolo di potere sfiorare un piazzamento sul gradino più basso del podio.

"E’ un risultato splendido sia per noi a livello personale, ma anche per tutto il movimento di danza sportiva italiano – raccontano Rebiscini e Renzi –. Di per sé partecipare a un mondiale è già il sogno di ogni atleta. Per di più arrivare in finale è una soddisfazione ancora più grande. Sono due anni che balliamo per la Super Sport Family e quindi questo sesto posto è un risultato che inorgoglisce anche la città di Prato". Nelle varie prove Andrea e Ilenia hanno saputo mettersi in mostra di fronte ad avversari titolati. I complimenti ai ballerini arrivano anche dalla stessa palestra Super Sport Family, che ricorda come i due fossero "l’unica coppia italiana in finale". E a tal proposito un applauso alla coppia nostrana arriva anche dalla stessa federazione italiana di danza sportiva.