I Cavalieri alla riscossa E’ testa a testa con la Lazio

I Cavalieri Union sono ormai pronti a riprendere gli allenamenti, per prepararsi all’ultimo e decisivo scorcio stagionale. Con un "tifoso" in più: nei giorni scorsi, a Prato si è infatti visto (a sorpresa) il presidente della Fir, Marzio Innocenti (nella foto il secondo da sinistra) , che ha incontrato al campo sportivo di viale Galilei i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza.

Ad accompagnarlo c’era il presidente del comitato toscano della Fir, Riccardo Bonaccorsi, per un incontro durato una manciata di minuti. "Una visita che abbiamo apprezzato molto - ha commentato il presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi - il presidente ci ha fatto gli auguri e i complimenti per quanto abbiamo sin qui mostrato. Vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi".

E non è detto che Innocenti non torni in città anche il prossimo 22 aprile, quando al Chersoni gli uomini di Alberto Chiesa affronteranno il Livorno (visto che il presidente della federazione è originario della città labronica). Di certo, c’è che capitan Puglia e soci devono continuare a dare il 110%, perché le prospettive sono ottime: dopo l’ultimo successo, il club pratese è sì terzo con 71 punti nella classifica del girone 1 di Serie A 202223, ma il vantaggio di Capitolina si è assottigliato a sole tre lunghezze. E considerando come i rivali romani abbiano una partita in più, il controsorpasso è solo questione di tempo: battendo i livornesi ed aggiudicandosi l’intera posta in palio (bissando così il risultato ottenuto all’andata) i tuttineri salirebbero a quota 76, riprendendosi la seconda posizione. Un piazzamento che con tutta probabilità, allo stato attuale delle cose, garantirebbe la possibilità di prendersi l’ultimo posto valido per i playoff: la Lazio sta tenendo un ritmo insostenibile, ma la formula del torneo prevede stavolta anche per la miglior seconda la possibilità di giocarsi il salto in Top10 e si tratta di un’occasione da sfruttare ad ogni costo.

Tutto si deciderà, quindi, nelle prossime sfide: dopo Livorno, la banda Chiesa se la vedrà contro Perugia e Capitolina, in uno scontro diretto fissato proprio per l’ultima giornata della "regular season". Che con tutta probabilità rappresenterà l’investitura ufficiale: in palio ci sono gli spareggi-promozione.

