Ecomaratona Pratese, pronto il village alle Cascine di Tavola

Prato, 6 ottobre 2023 – La podistica pratese capitanata da Raffaele Moccia ha allestito presso le Cascine di Tavola il così detto "Marathon village" la sede logistica delle iscrizioni, della partenza e arrivo e premiazioni. Come sempre questa dinamica organizzazione non si risparmia in merito alla qualità del servizio e tutto, basta guardarsi intorno, lascia presagire una grande manifestazione. Domenica 8 ottobre, Cascine di Tavola, ben tre percorsi: Maratona 42.195 Km, Mezza maratona di21.097 Km ed infine passeggiata ecologica ne vedere del parco aperta a tutti di 7 Km. Le iscrizioni sono ancora aperte.