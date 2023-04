Dalla Porta, missione Usa E’ caccia ai primi punti

Portare a casa i primi punti iridati, per la classifica e per il morale. Questo l’obiettivo di Lorenzo Dalla Porta, impegnato questo fine settimana nel gran premio delle Americhe che prenderà il via domani negli Stati Uniti. Un tracciato, quello di Austin, che il venticinquenne montemurlese non apprezza particolarmente, stando perlomeno ai precedenti riscontri: il suo miglior risultato risale ancora al 2019, quando finì tredicesimo nell’anno in cui si laureò campione del mondo Moto3.

Per quanto riguarda invece la seconda classe del motomondiale, l’anno scorso arrivò sedicesimo mentre due anni fa non partecipò a causa dell’infortunio alla spalla. Ma dovrà ad ogni modo gettare il cuore oltre l’ostacolo: nelle prime due gare stagionale con il Sag Team ha colto un diciannovesimo ed un ventitreesimo posto. Piazzamenti che sembrano suggerire come Dalla Porta necessiti di un periodo di rodaggio, per trovare la quadratura del cerchio e il giusto feeling con la nuova scuderia.

Fare un passo avanti deciso rispetto ai 21 punti ottenuti nel 2022, quando correva per l’Italtrans, è però obbligatorio.

"Nella scorsa gara abbiamo avuto una serie di difficoltà, sul bagnato – ha detto Dalla Porta dopo l’ultima prova iridata – ci riproveremo ad Austin, ad ogni modo".

Giovanni Fiorentino