Da "I soliti ignoti" ai successi nel body building: Meoni verso il debutto stagionale

Prato, 23 aprile 2024 - “Si prospetta una stagione impegnativa. Mi aspettano quattro o cinque gare importanti nel corso di quest'anno. L'obiettivo sarà quello di confermarmi: darò il massimo per continuare a vincere”. Parola di Niccolò Meoni, che ha così presentato i prossimi impegni. A partire dal debutto stagionale: dopodomani, il bodybuilder pratese si cimenterà nel “Gran Prix IBFA” di Sapri, che ha già vinto in passato. E punta quindi a ripetersi, nell'ambito di una kermesse di bodybuilding che vedrà sfidarsi in Campania alcuni fra i migliori del mondo. Anche il ventisettenne di Prato sta continuando a crescere sul piano agonistico, guardando se non altro alle vittorie da lui colte nell'ultimo quadriennio. Dopo aver vinto di tutto in piena pandemia, fra il 2020 e il 2021 (sia in Italia che in Messico, dove si era trasferito per un certo periodo) Meoni si era concesso alcuni mesi di pausa per ricaricare le batterie. Aveva avuto modo anche di fare una comparsata in televisione, prendendo parte in veste di ospite al programma televisivo della Rai “I soliti ignoti”.

Agonisticamente parlando era tornato in pista alla fine del 2022, centrando subito una serie di piazzamenti sul gradino più alto del podio. E ha mantenuto questi standard anche lo scorso anno: aveva ad esempio inaugurato il 2023 con un primo posto ottenuto la scorsa primavera proprio al termine del “Gran Prix International Biagio Filizola” a Sapri. Per poi laurearsi campione europeo di bodybuilding IBFA, salire sul gradino più alto dell'”IBFA World 2023” e diventare campione del mondo di bodybuilding del circuito “Asi Coni”. Una lunga striscia di affermazioni nette, che il diretto interessato conta di prolungare ulteriormente in questo 2024. “Sono soddisfatto del rendimento evidenziato in nella scorsa annata – ha chiosato Meoni – ho partecipato a competizioni impegnative e ho ottenuto riscontri più che positivi. Per quel che mi riguarda, ho già pianificato le prossime uscite, spero di ripartire con il piede giusto. E fino a quando avrò questa “fame agonistica”, continuerò a gareggiare”.

G.F.