Csl-Psc e Poggio sulla scena. Obiettivo la scalata all’Elite

Giocheranno entrambe stamani alle 11 Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. I biancazzurri saranno di scena fra le mura amiche del Rossi per affrontare l’Arezzo Academy, mentre i medicei sono attesi dalla trasferta sul campo del San Miniato. Chi sicuramente non può fallire l’appuntamento con i tre punti è il Csl Psc che affronta la penultima forza del torneo, con soli due punti all’attivo e ancora alla ricerca della prima vittoria. Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club invece è sesto e ambisce a lottare il vertice della classifica. Più complicata la sfida del Poggio a Caiano in piena lotta per non retrocedere e atteso da un San Miniato che occupa la sesta piazza proprio a pari merito col Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Fare punti sarà complicato ma i medicei devono cambiare passo per evitare di ritrovarsi in una zona di pericolo. Passando ai Giovanissimi regionali alle 10.45 ci sarà il fischio d’inizio sia del Maliseti Seano che della Zenith Prato. I primi saranno in campo a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia, i secondi al Chiavacci ospiteranno il Lanciotto Campi Bisenzio. Anche in questo caso si tratta di due partite con differente grado di difficoltà. La capolista Zenith Prato attende una formazione di metà classifica che dovrà essere battuta a tutti i costi per restare in vetta. Il Maliseti Seano invece ha soli tre punti in più del Doccia, che però ha giocato una partita in meno.