Csi Prato, 37 medaglie E un posto in top three

Trentasette medaglie complessive, che hanno consentito al club di agguantare la terza posizione finale della classifica delle società. Questo il bilancio che il CSI Nuoto Prato può tracciare, al termine del "Trofeo Città di Firenze" andato in archivio proprio pochi giorni fa. Una competizione di nuoto master che ha visto confluire nel capoluogo toscano centinaia e centinaia di nuotatori, in rappresentanza di oltre ottanta compagini di tutta Italiana. E il sodalizio pratese ha alla fine ben figurato, finendo nella "top three" grazie alla somma delle prestazioni dei rispettivi atleti. Sono infatti saliti sul podio Veronica Brunelli (oro nei 50 dorso) Sofia Faggi (oro nei 100 misti e argento nei 50 stile) Elena Peruzzi (oro nei 50 stile e bronzo nei 50 rana) Giulia Malcotti (bronzo nei 50 stile e 50 dorso) Chiara Cirillo (bronzo nei 50 dorso) Elisa Gelli (bronzo nei 100 misti) Eva Gesualdi (bronzo nei 50 stile e argento nei 100 rana) Laura Ricci (bronzo nei 100 stile) Cristina Raggiante (argento nei 50 dorso) Giulio Conti (oro nei 50 e 100 stile e nei 50 rana e 50 delfino) Sergio Puggelli (argento nei 100 misti e nei 50 delfino) Suellen Mannori (oro nei 50 delfino e argento nei 200 misti) Matteo Malpaganti (argento nei 50 rana e bronzo nei 200 stile) Cristina Raggiante (argento nei 50 rana e 200 misti) Lorenzo Cecchi (bronzo nei 50 delfino) Claudio Tricoli (argento nei 50 dorso) Andrea Virgilio (bronzo nei 50 dorso) Tommaso Livi (bronzo nei 50 dorso) Lorenzo Innocenti (argento nei 100 stile) Anna Manzo (oro nei 200 misti e nei 50 delfino) Barbara Leonardi (oro nei 200 stile e nei 50 rana) Simona Candi (argento nei 50 rana e bronzo nei 200 stile) Irene Peruzzi (argento nei 50 rana e nei 50 delfino) Ludovica Santini (argento nei 200 stile e bronzo nei 50 rana) e Stefano Folini (argento nei 50 delfino).