Coppa Toscana per gli Juniores Viaccia e Maliseti ancora in corsa

E’ il giorno dei verdetti per le compagini pratesi ancora in corsa per la Coppa Toscana categoria Juniores. Con la Zenith Prato già eliminata, restano a sognare la finale il Viaccia e il Maliseti Seano. Per entrambe oggi pomeriggio c’è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il Viaccia scenderà in campo al Ribelli alle 16 contro il Venturina: gli ospiti nel triangolare di semifinale hanno tre punti, frutto del successo di misura dello scorso weekend contro la Zenith Prato, mentre il Viaccia ha un solo punto dopo il pari in infrasettimanale al Chiavacci proprio contro la Zenith Prato. Un pari beffardo, venendo agguantati al 92’, che ora costringe il Viaccia a vincere a tutti i costi col Venturina per potere centrare la finale. Passando all’altra semifinale, il Maliseti Seano è reduce dal pareggio 0-0 dell’andata a Camaiore. Oggi alle 16 al Comunale, quindi, non potrà fare altro che vincere contro i versiliesi, a meno che non si provi a rimandare ogni discorso ai calci di rigore.