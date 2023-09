Coppa 29 Martiri, ci siamo

Diciamo subito che le apprensioni dei giorni scorsi sullo svolgimento della 59esima Coppa 29 Martiri di Figline per i pochi iscritti, sono state per fortuna superate. Al momento infatti per la gara di domenica prossima, presentata ieri nella sala della giunta del Comune, sono 86 gli juniores iscritti con 4 squadre extraregionali, CPS Professional (22 vittorie nel 2023), Foligno, Forno Pioppi e Fortebraccio.

Gli organizzatori del Vaiano Bike sperano che il numero aumenti ancora per una classica che non è solo evento sportivo con i suoi tanti vincitori (l’ultimo nel 2022 il veneto Cesare Chesini del CSI Aurora Pescantina su Savino e Privitera) ma anche storia, ricordando pagine dell’ultima guerra e il sacrificio di tanti cittadini, come i Caduti di Vaiano ed i 29 Martiri di Figline.

La classica pratese juniores prevede l’arrivo al culmine della dura salita "Le Svolte" alla Collina di Prato. La corsa renderà omaggio prima del via al monumento dei Caduti di Vaiano che si trova al circolo G. Rossi di via Braga dove avverrà il ritrovo e lo stesso avverrà al monumento dei 29 Martiri nel centro di Figline.

Il via ufficiale alla corsa sarà dato in particolare a Gabolana alle 13,30. Il percorso per tre quarti è pianeggiante, con la competizione che effettuerà 6 giri di 13 chilometri del circuito nella zona industriale di Montemurlo, con il contagiri in via Labriola a Bagnolo, prima del finale impegnativo con il passaggio da Figline di Prato e l’arrivo al culmine della salita dopo 102 chilometri e 700 metri.

Con il Vaiano Bike collaborano all’organizzazione, il circolo e la polisportiva 29 Martiri di Figline, mentre la gara è patrocinata dai Comuni di Prato, Vaiano e Montemurlo.

Organizzatori e autorità (presenti alla cerimonia in Comune, tra gli altri, il vice sindaco con delega allo sport Simone Faggi, Sergio Iozzelli per il Comitato provinciale di Prato di ciclismo, Massimo Becchi presidente del comitato organizzatore di Figline, Maurizio Colligiani giudice di gara pratese che farà parte del collegio di giuria) hanno sottolineato il valore della gara tra sport e storia da non dimenticare mai.

La cerimonia di premiazione della manifestazione è infine in programma al circolo Arci 29 Martiri a Figline.

Antonio Mannori