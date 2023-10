Coiano Santa Lucia trionfo nel super derby a Calcio: CSL Prato Social Club vince 3-0 su Zenith Prato

E’ il Coiano Santa Lucia Prato Social Club a vincere il derby del campionato Allievi regionali. I biancazzurri si impongono 3-0 sul terreno di gioco della Zenith Prato, andando così a espugnare il fortino del Chiavacci. Una vittoria caratterizzata dalle marcature di Mari, Innocenti e Mossuto, che non lasciano spazio di replica ai padroni di casa. Tre punti pesanti per il Csl Prato Social Club, che significano staccare in classifica proprio la Zenith Prato e portarsi in settima piazza a tre lunghezze dal duo di capolista Pistoiese e San Giuliano, entrambe a punteggio pieno. Chi in classifica sta facendo ancora meglio del Coiano Santa Lucia Prato Social Club sono i cugini del Maliseti Seano, ancora imbattuti nella competizione e che nel weekend centrano il terzo risultato utile consecutivo. Nell’ultimo turno la vittoria arriva al cospetto del Margine Coperta. Un’affermazione in goleada, col punteggio di 5-2. I padroni di casa confermano così il momento difficile, visto che finora non hanno totalizzato nemmeno un punto in graduatoria, i pratesi invece si candidano come protagonisti per il vertice della classifica. A trascinare al successo il Maliseti Seano è la doppietta di Cangeri.