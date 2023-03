Club Prato Sud, medaglie d’oro Storai e Travaglini battono tutti

Nei giorni scorsi è andata in scena la "Pistoia Challenge", una competizione di ju jitsu che ha visto partecipare atleti provenienti da tutta la Toscana (e non solo). Tra loro c’erano anche gli agonisti del Rio Grappling Club Prato Sud, che hanno ben figurato portando a casa ben due medaglie d’oro ed una serie di piazzamenti incoraggianti in chiave futura. La copertina è in particolare per Alessandro Storai ed Edoardo Travaglini, capaci di salire sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie anagrafiche. Risultati che hanno contribuito anche al piazzamento di squadra finale, spingendo il sodalizio pratese sino al terzo posto nella classifica delle società partecipanti alla kermesse (ottenendo quindi una medaglia di bronzo). Il Rio Grappling aveva lanciato poco tempo fa un progetto di collaborazione con altre formazioni di ju jitsu del territorio, volto a pianificare allenamenti di gruppo per confrontarsi e migliorare insieme. All’ultimo allenamento congiunto hanno preso parte ad esempio gli atleti del Team Tribe dell’Accademia Prato, in attesa della prossima sessione.